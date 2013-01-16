У Житомирі троє людей отруїлися чадним газом

У Житомирі троє людей, в тому числі дитина, отруїлися чадним газом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держгірпромнагляду України, вчора, 15 січня, потерпілих з квартири п’ятиповерхового будинку на вулиці Вокзальній госпіталізовано до однієї з лікарень Житомира, де вони й досі перебувають у тяжкому стані.

За попередніми даними, нещасний випадок стався внаслідок руйнування оголовків димоходу.

Сьогодні, 16 січня, Територіальним управлінням Держгірпромнагляду у Житомирській області створено спеціальну комісію з розслідування технічних причин групового нещасного випадку, пов’язаного з використанням газу в побуті, внаслідок якого постраждало три людини, одна з них дитина, 2009 р.н.

Наразі точні причини отруєння з’ясовуються.

За даним фактом правоохоронцями проводиться перевірка.