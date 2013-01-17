У Львові чоловік жорстоко побив двох прихожанок монастиря

Львівські правоохоронці сьогодні затримали чоловіка, який підозрюється у скоєні розбійного нападу і пограбуванні двох жінок - прихожанок монастиря.

Про це повідомив УНІАН начальник ГУ МВС України у Львівській області генерал-майор міліції Олександр Рудяк.

Він зазначив, що затриманий є мешканцем Львівської області.

На даний час проводяться заходи щодо встановлення його причетності до скоєння інших подібних злочинів.

Як розповіла УНІАН начальник Відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Світлана Добровольська, 12 січня у центрі Львова біля жіночого монастиря Бенедиктинок на вулиці Вічевій випадкові перехожі знайшли двох непритомних жінок з численними травмами

„Обох жінок знайшли непритомними – одну на сходах до церкви, іншу – біля припаркованих автомобілів. Їх особи вже встановлено, одній постраждалій 80 років, а іншій – 46. Відомо, що вони були парафіянками монастирського храму і йшли на ранкову службу”, - розповіла С.Добровольська.

За її словами, одну з жінок виявив на сходах перехожий і покликав на допомогу. Коли ж черниці вийшли зустрічати карету швидкої для цієї постраждалої, то побачили ще одну жінку біля автомобілів.

“Вони досі непритомні. Їх було жорстоко побито”, - зазначила С.Добровольска і додала, що обидві потерпілі мають черепно-мозкові травми і множинні побої на обличчях.