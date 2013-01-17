На Тернопільщині знайшли повішеною 15-річну школярку.

Як повідомили УНІАН в Тернопілському обласному управлінні міліції, трагедія сталася учора в селі Голошинці Підволочиського району.

Тіло дівчинки у сараї виявив вітчим, який і повідомив правоохоронців. Оскільки міліціонери не знайшли передсмертної записки, зараз слідчі з’ясовують обставини того, що сталося.

Зважаючи на те, що вчилася дівчина добре, розглядаються версії суїциду через нещасливе кохання або непрості стосунки з членами сім’ї.

Також буде з’ясовано, чи не була дівчина вагітною.