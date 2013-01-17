На Львівщині від грипу типу «В» померла трирічна дитина

На Львівщині зареєстровано летальний випадок дитини віком 3 років від грипу типу «В».

Про це кореспондента УНІАН повідомив головний лікар Львівської обласної СЕС Роман Павлів.

Він поінформував, що наприкінці 2012 року у Самбірському районі Львівської області був зареєстрований летальний випадок дитини віком 3 років із попереднім діагнозом "Гостра респіраторна вірусна інфекція». За результатами досліджень вірусологічної лабораторії із секційного матеріалу методом полімеразної ланцюгової реакції було визначено вірус грип типу «В».

«Ця дитина захворіла вдома. Три дні пролежала з температурою 40 градусів. До медичних працівників батьки не зверталися і коли вже викликали «швидку», то було вже пізно. Дитина померла вдома», - повідомив Р.Павлів.