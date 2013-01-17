У Криму захищають дитячі протитуберкульозні санаторії

Прокуратурою м. Ялти подано позов до Господарського суду АР Крим про скасування рішення та угоди щодо земельної ділянки площею 0,7 га на території дитячого протитуберкульозного санаторію ім. Боброва (Алупка).

Як повідомляється на офіційному сайті прокуратури АРК, позовні вимоги наглядового відомства мотивовані порушенням законодавства при наданні ділянки ТОВ міською радою, яка не мала повноважень щодо розпорядження державними землями. Отже, рішення про відведення землі та договір оренди підлягають визнанню недійсними.

Також прокуратурою підготовлено заяву про забезпечення позову шляхом заборони орендарю проведення на спірній ділянці будь-яких робіт.

Крім того, у прокуратурі АРК повідомили, що нею оскаржено в касаційному порядку попередні рішення судів, якими санкціоновано перехід до ТОВ майна дитячого протитуберкульозного санаторію «Москва» МОЗ України (Сімеїз, Велика Ялта). В касаційній скарзі йдеться про скасування рішення органу місцевого самоврядування про оформлення права власності на приміщення оздоровниці за ТОВ.

Позовні вимоги наглядового відомства мотивовані відсутністю підстав для отримання фірмою прав власника щодо державного майна, яке знаходилось у неї в користуванні.

Як повідомляв УНІАН, заступник прокурора Криму Ігор Шапкін 12 січня заявив, що прокуратура Ялти вживає заходи "представницького характеру" щодо скасування всіх незаконних рішень і угод стосовно земель дитячого протитуберкульозного санаторію ім. Боброва в Алупці.

Раніше стало відомо, що належну санаторію територію відрізають від моря: приватна фірма-забудовник побудувала огорожу по схилу, що веде до набережної та пляжу.

Як підтвердив І.Шапкін, зведення будь-яких споруд на землях санаторію є незаконним, і як тільки прокуратура з`ясує, хто здійснює роботи, то відразу вживатиме заходи зі знесення огорожі, пообіцяв він.

І.Шапкін зазначив, що фактам незаконного розпорядження землями оздоровниці вже дано оцінку в рамках кримінального провадження. Він повідомив також, що прокуратура вже кілька разів "відбивала" неодноразові спроби вкрасти у санаторію більше половини належних йому 11,3 га землі.

У свою чергу, 14 січня в Міністерстві охорони здоров’я України заявили, що ситуація із дитячим санаторієм ім. Боброва cкладна і тривала, що МОЗ України продовжує боротьбу за нього, і звертається до громадськості та відповідних органів виконавчої влади з проханням долучитися до якнайшвидшого вирішення проблемної справи.