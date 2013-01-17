На Вінниччині під колесами потягу загинув чоловік

Житель м. Козятин Вінницької області загинув під колесами потягу.

Про це повідомляє територіальне управління МНС у Вінницькій області.

За повідомленням, 16 грудня о 19:50 від оперативного чергового лінійного відділу міліції станції Козятин надійшло повідомлення про те, що неподалік від залізничного пішохідного переходу під потягом загинула людина.

Як з’ясувалося, 58-річний чоловік, житель м. Козятин, не дотримуючись правил безпеки, вирішив пролізти під вантажним потягом, у результаті чого потрапив під колеса. Від отриманих травм постраждалий помер на місці події.