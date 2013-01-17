Запоріжжя: керівник вишу передав базу відпочинку закладу у приватні руки

У Запорізькій області керівник вишу, підробивши документи, незаконно передав базу відпочинку навчального закладу у приватні руки.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України у Запорізькій області, факт махінацій, що призвели до втрати державним вищим навчальним закладом бази відпочинку на березі Азовського моря, було виявлено під час перевірки фінансово-господарської діяльності установи держслужбою боротьби з економічною злочинністю Запорізького головного управління міліції наприкінці грудня 2012 року.

За одержаними матеріалами слідчим відділенням Жовтневого райвідділу Запорізького міського управління міліції було розпочато кримінальне провадження за ст. 364 ККУ (зловживання владою або службовим становищем).

На сьогодні встановлено, що, зловживаючи службовим становищем, керівник вишу підробляв офіційні документи, в результаті чого база відпочинку, розташована на березі Азовського моря, яка перебувала на балансі навчального закладу, перейшла у власність приватній особі.

У ВЗГ також відзначили, що в результаті злочинних дій з майном державного вишу збиток було завдано державі. Сума збитку встановлюється.

Ведеться досудове слідство.