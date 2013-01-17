У Вінниці двоє дітей отруїлися чадним газом

У Вінниці по вул. Червоноармійська внаслідок отруєння чадним газом госпіталізовано двоє дітей.

Про це повідомляє територіальне управління МНС у Вінницькій області.

4-річна дівчинка та 9-річний хлопчик відчули себе погано у власній квартирі.

Батьки викликали карету швидкої медичної допомоги яка доставила дітей у обласну дитячу лікарню.

Після обстеження лікарі встановили попередній діагноз - отруєння чадним газом. Діти госпіталізовані в реанімаційне відділення для встановлення остаточного діагнозу.

На даний час стан постраждалих задовільний.