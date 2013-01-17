У Вінниці двоє дітей отруїлися чадним газом
13:18, 17 січня 2013Новини регіонів
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4-річна дівчинка та 9-річний хлопчик
У Вінниці по вул. Червоноармійська внаслідок отруєння чадним газом госпіталізовано двоє дітей.
Про це повідомляє територіальне управління МНС у Вінницькій області.
4-річна дівчинка та 9-річний хлопчик відчули себе погано у власній квартирі.
Батьки викликали карету швидкої медичної допомоги яка доставила дітей у обласну дитячу лікарню.
Після обстеження лікарі встановили попередній діагноз - отруєння чадним газом. Діти госпіталізовані в реанімаційне відділення для встановлення остаточного діагнозу.
На даний час стан постраждалих задовільний.
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