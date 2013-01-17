На Івано-Франківщині жінка на вулиці народила дитину

Мешканка одного з сіл Богородчанського району Івано-Франківської області народила дитину на вулиці і залишила немовля прямо на сходах, що ведуть у підвал житлового будинку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Івано-Франківської області, прокуратура взяла під контроль розслідування кримінального провадження за фактом замаху на вбивство новонародженої дитини.

У ході першочергових слідчих дій встановлено, що 20-річна жінка залишила немовля прямо на сходах, що ведуть у підвал житлового будинку. Щоб не було чути плач дитини, горе-матір закрила рот новонародженої дівчинки згортком паперу. Потім жінка пішла до людей за допомогою - попросила викликати їй «швидку», забувши про свою доньку.

Покинуте немовля врятували діти, які випадково почули стогін. Вони й повідомили дорослих про жахливу знахідку. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група.

Правоохоронці швидко встановити породіллю. Виявилось, що жінка - мати-одиначка, має ще одну дворічну дитину.

Наразі дівчинка з переохолодженням перебуває у лікарні. За жінкою також наглядають медики.

За фактом замаху на вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини розпочато кримінальне провадження. Процесуальне керівництво здійснюється прокуратурою.

Тепер жінці загрожує позбавлення волі до 5-ти років.