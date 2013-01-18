Мешканці Умані добу сиділи без опалення

В Черкаській області більше половини міста Умань близько доби залишалося без опалення через аварію.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УМНС в Черкаській області, аварія сталася вдень 16 січня на магістральній трубі теплопостачання діаметром 600 мм. В результаті пориву близько 60% абонентів Умані (близько 10 тисяч квартир) залишилися без теплопостачання. На місце пориву на відстані 150 м від центральної котельні по вулиці Енергетичній, одразу були направлені 2 аварійні бригади КП «Уманьтеплокомуненерго». Аварійна ділянка була перекрита за допомогою засувок, вода з системи не зливалась.

За словами директора КП „Уманьтеплокомуненерго” В’ячеслава Коваля, магістральна труба діаметром 600 міліметрів працює з 1982 року. Строк її експлуатації до 25 років, а їй вже 30. Через зношеність труб з початку опалювального сезону в Умані вже було 47 поривів.

17 січня, було завершено ремонтні роботи на місці пориву магістральної труби та відновлено теплопостачання міста у повному обсязі.