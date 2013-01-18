У Кривому Розі горів мікроавтобус з пасажирами

У Кривому Розі на Дніпропетровщині горів пасажирський мікроавтобус.

Як повідомили УНІАН в Управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області, це сталося вчора, всього в мікроавтобусі перебували 25 осіб.

Водій вчасно зупинив транспортний засіб, що дало змогу пасажирам самостійно вийти із салону на вулицю.

Бійці служби цивільного захисту, які оперативно прибули на місце події, за 15 хвилин ліквідували займання.

На місці пожежі було виявлено два порожніх вогнегасника, якими водій мікроавтобусу намагався збити полум`я.

Вогнем пошкоджено пасажирський салон транспортного засобу.

Причина пожежі встановлюється.