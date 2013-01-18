У Луганській області внаслідок пожежі постраждали діти

У Луганській області внаслідок пожежі постраждали двоє дітей.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби надзвичайних ситуацій.

Як йдеться в повідомленні, 17 січня о 16-й год. в селі Рогове Новопсковського району у приватному житловому будинку через дитячі пустощі з вогнем виникла пожежа. Внаслідок пожежі від отруєння продуктами горіння постраждали двоє дітей (2009 та 2010 р.н.), яких у тяжкому стані госпіталізовано до дитячої обласної лікарні.

О 16.40 пожежно-рятувальним підрозділом пожежу ліквідовано.