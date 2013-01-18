Києву епідемія грипу поки що не загрожує

Наразі Києву епідемія грипу не загрожує. Відповідно, не ставиться питання про закриття навчальних закладів на карантин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося сьогодні на засіданні розширеної колегії Київської міської державної адміністрації щодо санітарно-епідемічної ситуації у столиці.

“Станом на сьогодні захворюваність становить 49 осіб на 10 тис. населення. Це в два з половиною рази нижче епідпорога. Розрахунок цього показника йде по кожному тижню. Ми подивимось по наступному тижню і тоді можна буде побачити, наскільки показник захворюваності збільшився чи зменшився. Ми очікуємо, що в зв`язку з початком навчального процесу в наших школах буде збільшення захворюваності на ГРВІ. Але чи досягнуть показники епідемічного порогу - покаже час”, - сказав директор Департаменту охорони здоров`я КМДА Віталій Мохорєв в інтерв`ю журналістам по завершенню колегії.

Він зазначив, що в минулому році Києву вдалося уникнути епідемічної ситуації. “Сподіваємось, що в цьому році, якщо і буде епідемія, то вона буде нескладною, не буде великою”, - продовжив В.Мохорєв.

Як запевнив керівник Департаменту, лікувальні заклади столиці і аптечні мережі, стаціонари готові надавати допомогу захворілим на ГРВІ та грип мешканцям столиці - всі забезпечені медпрепаратами та відповідними засобами. Також він звернув увагу, що проведена підготовча профілактична компанія за централізовані кошти Києва: “Була закуплена достатня кількість вакцин, щоб забезпечити колективи та прищепити медпрацівників в первинній ланці, прищеплено закриті дитячі колективи, та дорослі в будинках інтернатах для людей похилого віку. І ми запропонували також добровільні щеплення, які на сьогодні платні, згідно з чинним законодавством”.

За інформацією епідемічної лабораторії Департаменту, яка займається моніторингом - вивченням циркуляції вірусів респіраторних та грипу, за жовтень-листопад-грудень у місті вірусів грипу не було виділено, але було виділено вірус парагрипу.

Водночас, в Департаменті поінформували, що нещодавно у хворої дитини Оболонського району виділено штам грипу H1N1.

“Але він для нас вже не такий страшний, бо наше населення вже зустрічалося з ним. Я думаю, що таких ускладнень, як було під час минулої епідемії H1N1, в Києві не буде”, - прокоментувала журналістам ситуацію представник лабораторії.

Разом з тим, під час засідання колегії голова КМДА Олександр Попов дав доручення розробити механізм для проведення організованого щеплення працівників великих комунальних підприємств, таких як “Київпастранс”, “Київський метрополітен” та інших сфер життєдільності міста. Зокрема, розглянути можливість виїзду медичних бригад на підприємства для здійснення вакцинації працівників. Також голова КМДА звернув увагу на необхідність провести роз`яснювальну роботу в колективах, щоб прищепити якомога більше працівників.