Туберкульозну лікарню перенесуть із Києва до Гостомеля

До кінця цього року одну з діючих туберкульозних лікарень столиці планується перенести за межі міста - в Гостомель, де наразі проводиться ремонт корпусу 2-ї міської інфекційної лікарні, на базі якої буде створено Київський центр лікування туберкульозу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Департаменту охорони здоров`я КМДА Віталій Мохорєв на засіданні розширеної колегії КМДА, присвяченої санітарно-епідемічній ситуації в столиці.

“Наприкінці минулого року розпочато і в цьому році ми плануємо активно запровадити ремонт в корпусі хіміорезистентного туберкульозу. І вже наприкінці року ми зможемо, після проведення ремонту, перевезти одну з туберкульозних лікарень, яка знаходиться в місті Києві, за територію столиці, в корпуси на території цієї 2-ї інфекційної лікарні”, - сказав В.Мохорєв. Він нагадав, що вже зроблено ремонт відділення легеневого туберкульозу на території вказаної інфекційної лікарні.

Згодом туди буде переведено й другу тублікарню столиці. Створення такого Центру, підкреслив він, поєднає туберкульозну службу, забезпечить надання більш фахової медичної допомоги, а також більш комфортне перебування пацієнтів при довготривалому лікуванні.

У свою чергу голова КМДА Олександр Попов доручив фінуправлінню забезпечити фінансування ремонтних робіт з тим, щоб в цьому році вирішити питання з переселенням столичного протитуберкульозного закладу за межі міста.

Як раніше повідомляла прес-служба КМДА, у планах міського керівництва - створення сучасного центру лікування туберкульозу, де вражені цією недугою кияни зможуть отримати не лише фахову допомогу, а й комфортні умови для тривалої госпіталізації. Лікарня в Гостомелі розташована посеред лісу.

Передбачено, що реструктуризація протитуберкульозної служби міста Києва об’єднає існуючі протитуберкульозні заклади столиці, щоб зменшити економічні збитки шляхом зменшення резервуару інфекції.

Загалом у столиці на диспансерному обліку у протитуберкульозних закладах перебуває майже 16 тис. пацієнтів, з яких 1675 – з активними формами туберкульозу.

Медики зазначають, що починаючи з 2010 року, простежується тенденція до зростання показника захворюваності на туберкульоз, протягом 2012 року вона росла на 6% і становить 40,6 на 100 тис. населення. Кількість деструктивних форм туберкульозу легень за минулий рік збільшилася на 12,6%.

Крім того, починаючи з 2007 року, у столиці зростає показник захворюваності на активний туберкульоз у поєднанні з хворобою, зумовленою вірусом імунодефіциту людини.