Де у Києві можна зробити щеплення проти грипу. Адреси лікарень

Наразі в Києві проти грипу щеплено більш як 15,2 тис осіб, із яких 7 тис. 327 - отримали вакцину коштом міського бюджету, 4 тис. 898 - вакцинувалися за кошти підприємств та організацій, а 3 тис. 12 осіб – за власний рахунок.

Про це під час розширеного засідання Колегії Київської міської державної адміністрації повідомив директор Департаменту охорони здоров’я Віталій Мохорєв, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

За його словами, вакцинацію визнано найкращим профілактичним засобом проти грипу. Проведення процедур щеплення проти грипу здійснюється у визначених 12 амбулаторно-поліклінічних закладах незалежно від місця проживання.

Також отримати щеплення для профілактики грипу мешканці столиці можуть у 16 кабінетах щеплень медичних приватних клінік. Крім того, у багатьох приватних медичних закладах існують виїзні бригади, які здійснюють щеплення в різних районах міста.

Так, вакцинуватись від грипу в Києві можна в таких комунальних лікувально-профілактичних установах:

«Поліклініка № 2 Голосіївського району», вул. Маршала Якубовського, 6 (тел. 250-31-44);

«Комунальне неприбуткове підприємство (КНП) «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 Дарницького району», вул. Вербицького, 5(тел. 564-51-05; 560-87-24);

«ЦРП Деснянського району», вул. Закревського, 81/1(тел.532-92-47);

«КНП «Консультативно-діагностичний центр Дніпровського району», вул. Луначарського, 5 (тел.517-71-33);

«ЦРП Оболонського району», просп. Тимошенка, 14 (тел. 413-49-50);

«Дитяча поліклініка № 2 Оболонського району», вул. Тимошенка, 14 (тел. 413-44-53);

«Поліклініка № 2 Подільського району», просп. Свободи, 22 (тел. 434-21-22);

«Поліклініка № 4 Святошинського району», вул. Булаховського, 26 (тел. 423-25-89);

«Дитяча поліклініка №1 Святошинського району», вул. Уборевича, 11 (тел. 450-28-50);

«Поліклініка № 2 Солом’янського району, просп. Червонозоряний, 2 (тел. 249-81-93);

«Поліклініка № 2 Шевченківського району», вул. Пимоненка, 10 (тел. 484-08-96);

«Київська міська студентська поліклініка», вул. Політехнічна, 25/29.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Департаменту охорони здоров`я КМДА, наразі Києву епідемія грипу не загрожує. Відповідно, не ставиться питання про закриття навчальних закладів на карантин. Так, під час сьогоднішньої розширеної Колегії КМДА інформувалось, що станом на сьогодні захворюваність становить 49 осіб на 10 тис. населення. Це в два з половиною рази нижче епідпорога.