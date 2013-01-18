8-річна дитина та матір померли після лікування настоянкою мухоморів

Прокуратура Івано-Франківської області з’ясовує обставини смерті 8-річного хлопчика та його матері після самолікування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Івано-Франківської області, вчора в реанімаційному відділенні обласної дитячої клінічної лікарні помер 8-річний хлопчик.

У важкому стані дитину привезли до медиків родичі. Лікарями був встановлений діагноз - гостре екзогенне отруєння невідомою речовиною, тому йому негайно провели очищення організму. Незважаючи на це, стан хлопчика швидко погіршився і вчора ввечері він помер.

За даними прокуратури, із температурою до 40 С, кашлем та болем у животі дитина перебувала вдома майже тиждень. Однак, батьки не звертались по допомогу до медиків, а самотужки лікували його настойками трав та грибів мухоморів.

Правоохоронцями встановлено, що мати хлопчика з подібними симптомами також лікувалась цими настойками та напередодні померла у Івано-Франківській обласній клінічній лікарні.

На разі прокуратура намагається з’ясувати усі обставини цієї трагедії. Зокрема, перевіряються дії батька хлопчика та медиків, які надавали потерпілим допомогу.