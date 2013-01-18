Львівські правоохоронці вилучили прострочені консерви на 350 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Львівській області.

«Службові особи держпідприємства Львівщини, що надають послуги із тривалого зберігання продовольчих товарів Держрезерву України, намагались збути комерційний структурі 50 тис. металевих банок м’ясних консерв із подальшою їх реалізацією у торгівельній мережі», - розповів заступник керівника відділу Управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю України у Львівській області Михайло Тесля.

Згідно з договором, зазначені м’ясні консерви необхідно було утилізувати ще у грудні минулого року.

Оперативники затримали дві вантажівки, що були заповнені простроченими м’ясними консервами.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.227 Кримінального кодексу України. Наразі встановлюється уся мережа збуту недоброякісної консервної м’ясної продукції.