У Макіївці на одній ділянці дороги одночасно відбулося 5 ДТП

Сьогодні в Макіївці Донецької області на одній ділянці дороги одночасно відбулося 5 ДТП за участю 13 автотранспортних засобів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ Донецької області, 18 січня близько 8.00 у Гірницькому районі м. Макіївки на ділянці дороги від кільця шахти «4/13» до міста Харцизська було здійснено 5 ДТП за участю 13 автотранспортних засобів.

У ДАІ зазначили, що причиною цих ДТП стали складні погодні умови - туман. Але в міліції зауважили, що на щастя в результаті ДТП жоден водій не постраждав, лише 13 автомобілів дістали різні механічні пошкодження.

Працівники ДАІ нагадали, що у зв`язку з погіршенням видимості на дорогах через туман водії повинні бути дуже уважними, мають витримувати дистанцію та інтервал при русі, вибирати безпечну швидкість руху, не допускати різкого гальмування, не порушувати правила обгону і маневрування. Також автоінспектори рекомендують включати ближнє світло або протитуманні фари.