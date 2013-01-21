У горах другу добу тривають пошуки двох туристів з Києва

У Закарпатській області другу добу тривають пошуки двох туристів з Києва, які 19 січня із села Пилипець Міжгірського району пішли на г. Гемба та не повернулись.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби надзвичайних ситуацій України.

«Станом на 7 год. 21 січня туристів не знайдено, пошуково-рятувальні роботи тривають», - йдеться в повідомленні.

До пошуків залучено територіальні підрозділи МНС, Держлісагенства, працівників міліції та місцевих жителів, всього 73 особи та 12 одиниць техніки. Крім того, в готовності до залучення перебуває кінологічне відділення та вертоліт Мі-8 МНС у м. Ужгород, додали в прес-службі.