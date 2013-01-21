Батьки, які покинули сина на вулиці, виплатять йому 4 тис. грн

Подільській районний суд Києва задовольнив позов прокуратури району та стягнув з батьків, які покинули тримісячного хлопчика на вулиці, понад 4 тис. грн безпідставно виплаченої допомоги по народженню та досягненню дитиною трирічного віку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Подільського району столиці.

Як зазначається в повідомленні, у січні 2011 року киянка народила сина, якого через три місяці залишила самого біля будинку №26 на вул. Мостицькій.

Дитину забрали працівники Подільського райуправління міліції та служби у справах дітей райдержадміністрації і відразу ж відвезли до Київської дитячої лікарні №9.

Згодом хлопчика було влаштовано до будинку дитини ім. Городецького, де він перебуває й досі на повному державному утриманні. А батька й матір покинутої дитини у квітні минулого року судом було позбавлено батьківських прав.

Прокурорською перевіркою встановлено, що мати, навіть після того, як залишила сина на вулиці, деякий час ще ходила отримувати матеріальну допомогу на дитину.

За розрахунком Управління праці та соціального захисту населення Подільської РДА, жінці надмірно виплачено понад 4 тис. грн, які, до того ж, вона зі своїм чоловіком витратили на придбання спиртних напоїв.

Таким чином суд підтримав позицію прокуратури та стягнув з колишніх батьків незаконно отримані кошти на особовий рахунок хлопчика, відкритий будинком дитини в установі банку.