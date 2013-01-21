На Тернопільщині від переохолодження загинув 53-річний чоловік

Неподалік села

На Тернопільщині внаслідок переохолодження загинув 53-річний чоловік. Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, трагедія сталася учора у Шумському районі. Тіло чоловіка виявили неподалік села. За даними рятувальників, попередня причина смерті – загальне переохолодження організму. Як повідомляв УНІАН, 10 січня на Тернопільщині внаслідок переохолодження загинула 90-річна жінка.

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