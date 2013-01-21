На Тернопільщині від переохолодження загинув 53-річний чоловік
11:01, 21 січня 2013Новини регіонів
0
Неподалік села
На Тернопільщині внаслідок переохолодження загинув 53-річний чоловік. Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, трагедія сталася учора у Шумському районі. Тіло чоловіка виявили неподалік села.
За даними рятувальників, попередня причина смерті – загальне переохолодження організму.
Як повідомляв УНІАН, 10 січня на Тернопільщині внаслідок переохолодження загинула 90-річна жінка.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter