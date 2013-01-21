У Запоріжжі врятували двох дітей, які провалилися під лід

У Запоріжжі відвідувачі ресторану врятували двох дітей, які провалилися під лід.

Як повідомили УНІАН у теруправлінні МНС у Запорізькій області, хлопчики, 10 і 9 років, провалилися в крижану воду озера в неділю, 20 січня, о 15:20 в Шевченківському районі Запоріжжя.

«Двоє дітей – хлопчики 9 і 10 років, за їхніми словами, вирішили сфотографуватися з пташками у вольєрі біля ресторану «Форос», пішли до нього через озеро по льоду і провалилися. Це побачили відвідувачі ресторану. Двоє з них кинулися у воду. Дісталися до дітей в крижаній воді уплав, і витягнули їх до ресторану, де дітей переодягнули, обігріли і зв`язалися з їхніми батьками», - розповіли в управлінні.

Один із чоловіків, який врятував хлопчиків, 1980 року народження. Другий — 1987 р.н. За даними рятувальників, зараз вирішується питання про те, як відзначити їхній мужній вчинок.