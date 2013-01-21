У Карпатах залишається небезпека сходження снігових лавин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Гідрометцентру України Микола Кульбіда сьогодні на прес-конференції в Києві.

“В Карпатах зберігається лавинонебезпечний період”, - сказав М.Кульбіда.

Крім того, за його словами, впродовж 21 і 22 січня в річках басейну Закарпаття у зв’язку з опадами очікується підвищення рівня води максимум до 1 м, місцями до 2-2,5 м.

“Але це звичайне природне явище, і якоїсь загрози не несе”, - наголосив директор Гідрометцентру.