У Карпатах залишається небезпека сходження снігових лавин
12:06, 21 січня 2013Новини регіонів
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Повідомив директор Гідрометцентру
У Карпатах залишається небезпека сходження снігових лавин.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Гідрометцентру України Микола Кульбіда сьогодні на прес-конференції в Києві.
“В Карпатах зберігається лавинонебезпечний період”, - сказав М.Кульбіда.
Крім того, за його словами, впродовж 21 і 22 січня в річках басейну Закарпаття у зв’язку з опадами очікується підвищення рівня води максимум до 1 м, місцями до 2-2,5 м.
“Але це звичайне природне явище, і якоїсь загрози не несе”, - наголосив директор Гідрометцентру.
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