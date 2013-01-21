На Вінниччині потяг смертельно травмував жінку

На залізничній колії вантажного парку «Подільський» ст. Жмеринка Вінницької області потяг смертельно травмував жінку, повідомляє ТУ МНС у Вінницькій області.

За повідомленням, 20 січня о 12:50 надійшло повідомлення, що на залізничній колії вантажного парку «Подільський» ст. Жмеринка маневровим потягом було здійснено наїзд на 71-річну жительку села Подільське, яка намагалася перейти колії.

Жінка від отриманих травм загинула на місці події.

Обставини встановлюються.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня житель м. Козятин Вінницької області загинув під колесами потягу.