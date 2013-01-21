Для лікарів “швидкої” потрібна зарплата у 8 тис. грн

Головний лікар Київської міської станції швидкої допомоги Анатолій Вершигора вважає, що зацікавити лікарів для роботи в службі “швидкої допомоги” має заробітна плата в розмірі не менш як 8 тисяч гривень та забезпечення безпеки їхньої роботи, оскільки на сьогодні на них нападають і б’ють під час викликів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Вершигора сказав під час розширеної наради КМДА, на якій обговорювався стан впровадження в столиці Закону України “Про екстрену медичну допомогу”.

За його словами, на сьогоднішній день робота лікарів та іншого медперсоналу в бригадах швидкої та екстреної меддопомоги тяжка, відповідальна і небезпечна. Тому в цій сфері є проблема із забезпеченням персоналом.

“Повернути лікарів, які мають відповідну освіту, але йдуть працювати у приватні клініки чи інші сфери, можна тільки зарплатою. Молодий фахівець отримує дуже мало. Щоб отримувати нормальну заробітну плату, він повинен відпрацювати 7-10 років. Треба базову зарплату, знаючи зарплату в приватних клініках, і місцях, куди вони йдуть працювати, не менш як 8 тисяч гривень”, - сказав А.Вершигора, відповідаючи на запитання голови КМДА Олександра Попова, як забезпечити персоналом бригади “швидкої”.

А.Вершигора зазначив, що в приватних клініках лікарі отримують не менш як 6 тисяч гривень. Наразі у Києві лікарі “швидкої допомоги” отримують 4 тисячі 276 гривень, з яких посадовий оклад становить 42% або 1 тисяча 796 гривень; обов’язкова доплата - 25 відсотків або 1 тисяча 77 гривень і не обов’язкова доплата — 33% від заробітної плати або 1 тисяча 403 гривні. Це, за його словами, цифри, які були у 2012 році.

Крім того, головний лікар міської станції “швидкої допомоги” наголосив на великій кількості нападів на медперсонал, що виїжджає на виклики.

Крім того, він звернув увагу на законодавство, яке діє за кордоном, де персоналу “швидкої” дозволено не виходити з машини для надання медичної допомоги постраждалому, якщо немає загрози життю останнього, але є загроза для життя медпрацівників. Він запропонував оснастити служби “швидкої допомоги” і приймальні відділення лікарень, де найчастіше трапляються напади на лікарів, кнопками екстреного виклику охорони.

За даними Департаменту охорони здоров’я КМДА, бригади «швидкої» забезпечені лікарями лише на 63%, тобто решта машин виїжджають на виклики лише з середнім та молодшим медперсоналом. При цьому, 67% медпрацівників «швидкої» - це жінки.