У Києві лікарі перерахували гроші за неіснуючий рентгенапарат

Прокуратура Деснянського району Києва внесла до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення стосовно посадовців районної поліклініки №1, котрі підробили бухгалтерські документи та перерахували бюджетні кошти за рентгенівський апарат, який фактично до лікарні не поставлено

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Деснянського району столиці, зазначивши, що дії посадовців кваліфіковано за ознаками злочинів за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення).

Встановлено, що у грудні 2012 року адміністрацією поліклініки укладено з ТОВ «Завод рентгенівського обладнання «Квант» договір купівлі-продажу рентгенівського цифрового апарату вартістю 746 тис. грн.

Прокурорською перевіркою встановлено, що медичним закладом на підставі видаткової накладної бюджетні кошти за договором купівлі-продажу перераховано в повному обсязі.

Натомість, як з’ясувалося, медичне обладнання товариством поставлено не було, а видаткову накладну лікарі підробили.

За законодавством, перерахування бюджетних коштів здійснюється виключно після поставки обладнання, підкреслили в прокуратурі.

Здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено Деснянському райуправлінню міліції.