У Кіровограді матір під заставу залишила 1-річного сина
13:50, 21 січня 2013Новини регіонів
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У Кіровограді викрито 25-річну місцеву жительку, яка позичила в 21-річної жительки вказаного міста 400 грн, передавши останній під заставу свого однорічного сина.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини).
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