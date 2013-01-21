У Кіровограді матір під заставу залишила 1-річного сина

У Кіровограді викрито 25-річну місцеву жительку, яка позичила в 21-річної жительки вказаного міста 400 грн, передавши останній під заставу свого однорічного сина.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини).