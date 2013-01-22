Хто винен у смерті 7-місячного малюка на Івано-Франківщині

В Івано-Франківській області прокуратура вивчає виконання медиками своїх професійних обов’язків у зв’язку зі смертю семимісячного малюка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Івано-Франківської області, прокуратура взяла на контроль проведення перевірки за фактом раптової смерті семимісячного малюка, яка сталася у молодої сім’ї з Косівського району. «Прокинувшись вранці, батьки побачили, що їх семимісячний син лежить у ліжку, не рухаючись, йдеться у повідомленні прокуратури. - Медики, які приїхали надати допомогу, констатували смерть малюка».

На разі правоохоронцями проводиться перевірка. Відомо, що дитина стала погано себе почувати і батьки хлопчика звернулись до патронажної медсестри, яка порекомендувала їм тільки медикаментозне лікування. Через кілька днів, вранці 19 січня, дитина померла.

По даному факту розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 140 Кримінальному кодексу України (неналежне виконання медиками своїх професійних обов’язків, що спричинило смерть).

Прокуратура взяла на контроль проведення перевірки щодо правильності дій медиків. Також буде з’ясовано, чи були вжити усі необхідні заходи для надання малюку кваліфікованої медичної допомоги.