У Маріуполі розшукують маму покинутого немовляти

У Маріуполі Донецької області правоохоронці розшукують маму покинутого немовляти.

Як повідомили УНІАН сьогодні в прес-службі Маріупольського міськуправління міліції, учора, 15 січня 2013 року, в чергову частину Орджонікідзевського райвідділу міліції Маріуполя звернулася співробітниця міської поліклініки № 1. Медпрацівник повідомила правоохоронців про те, що під одним з лікарських кабінетів на стільці лежить новонароджена дитина. Як з`ясувалося, малюка хтось залишив на піклування співробітників медичного закладу і зник.

В даний час співробітники відділу кримінальної міліції у справах дітей Маріупольського МУ проводять цілий комплекс заходів щодо встановлення особи матері, яка покинула свою дитину. Відкрито кримінальне провадження за ст. 166 Кримінального кодексу України (Злісне невиконання обов`язків по догляду за дитиною), за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

В даний час малюк знаходиться під наглядом медиків, його стан здоров`я оцінюють, як задовільний.

