Жінка, у роті якої лопнув ртутний термометр, - у тяжкому стані

В Житомирській області госпіталізовано жінку, в якої в роті лопнув ртутний термометр.

Як повідомила УНІАН начальник відділу роботи із ЗМІ та громадськістю Територіального управління МНС України у Житомирській області Ірина Романюк, вчора, 21 січня, до інфекційного відділення Лугинської центральної лікарні звернулася 34-річна жителька села Кремно Лугинського району Житомирської області. Медики поставили їй діагноз "отруєння ртуттю". Жінка вимірювала температуру, однак термометр несподівано лопнув у неї в роті. Наразі постраждала перебуває в лікарні в тяжкому стані.

