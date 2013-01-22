Колишня акушерка вбила немовля на прохання матері

Суд засудив двох жінок, серед яких матір та акушерка, до 12 та 14 років ув’язнення за вбивство новонародженої дівчинки у м.Бершадь Вінницької області.

Про це УНІАН повідомив сектор зв’язків із громадськістю УМВС України у Вінницькій області.

За повідомленням, у жовтні 2011 року в місті Бершадь до працівників міліції надійшла інформація про те, що жителька одного із сіл району може бути причетною до вбивства своєї новонародженої дитини. Односельці повідомили, що жінка була вагітною та невдовзі мала народжувати, але цей факт вона категорично заперечувала. Жінка говорила, що просто погладшала, але одного дня односельці помітили, що жінка раптово схудла.

Щоб перевірити достовірність даної інформації за вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група працівників міліції. Під час огляду будинку жінки працівники міліції не виявили нічого підозрілого, а коли оглядали прилеглу до домогосподарства сусідню нежилу територію, то у вигрібній ямі туалету знайшли сумку. У сумці в поліетиленовому пакеті оперативники виявили тіло новонародженої дівчинки.

Під час розмови з жінкою з’ясувалося, що вагітність у неї була небажаною, аби її перервати вона звернулася до пенсіонерки, мешканки міста Бершадь, яка в минулому понад тридцять років пропрацювала в пологовому будинку акушеркою. До медичного закладу жінка не зверталася, оскільки розуміла, що строк для переривання вагітності був великий.

Літня жінка, яка раніше була засуджена за незаконне проведення абортів, у домашніх умовах, за місцем свого проживання провела пологи, після чого живу новонароджену дівчинку поклала у відро з водою. Коли немовля перестало подавати ознаки життя, жінка поклала його в поліетиленовий пакет та віддала матері. Мертву дитину матір привезла в сумці додому та викинула у вигрібну яму туалету нежилого сусідського господарства.

За висновком експертів, смерть дитини настала внаслідок механічної асфіксії від закриття дихальних шляхів рідиною.

Обидві жінки намагалися заплутати слідство. Говорили, що дитина народилася мертвою, шестимісячною, але висновки експертизи довели інше.

Матір новонародженої дитини суд визнав винною в злочині, передбаченому п.п. 2, 11 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство малолітньої дитини, скоєне на замовлення), та призначив покарання — 12 років позбавленням волі.

Акушерка судом визнана також винною за ч. 1 ст. 134 КК України (незаконне проведення аборту) та п.п. 2, 6, 11 ч.2 ст. 115 КК України (умисне вбивство малолітньої дитини, скоєне на замовлення з корисливих мотивів), її засуджено до 14 років позбавлення волі.