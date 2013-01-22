На вулицях Києва - небезпечна ожеледиця

У КМДА запевняють, що комунальні служби міста мобілізовані для усунення наслідків негоди.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

Як зазначається у повідомленні, різке зниження температури повітря після відлиги та дощу спричинили накриження на дорожній мережі та тротуарах міста. За інформацією комунальної корпорації «Київавтодор», мобілізовано всі наявні людські та технічні ресурси підприємства для боротьби із наслідками негоди. Задіяно 327 одиниць техніки. Впродовж доби використовується понад 2 тисячі тонн посипальних матеріалів. Автодорівці продовжують обробляти балансові тротуари та підходи до підземних переходів.

Також, за повідомленням Департаменту житлово-комунальної інфраструктури, в усіх районах до очищення міста від снігу та накрижень залучено 6209 двірників, працюють 400 одиниць техніки, використано понад 1711 тонн піщано-соляної суміші.

Міська влада звертається до киян з проханням бути вкрай обережними та уважними, обирати найбільш безпечний маршрут руху.