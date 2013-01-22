У Чернігові загинула пацієнтка, вистрибнувши із вікна хірургії

14:38, 22 січня 2013
Новини регіонів
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Говорила, що набридло лікуватися

У Чернігові пацієнтка лікарні загинула, вистрибнувши з вікна другого поверху хірургічного відділення.

Про це повідомила УНІАН прес-служба прокуратури області.

Трагедія сталася опівночі 20 січня. Пацієнтка Чернігівської обласної лікарні, 57-річна мешканка Козелецького району, загинула, випавши з вікна хірургічного відділення медичного закладу. За попередньою інформацією, жінка тривалий час лікувалася і перебувала в депресивному стані, неодноразово заявляла, що їй вже набридло лікуватися.

«Обставини загибелі пацієнтки вказують на самогубство, але чи дійсно це так, встановить слідство», - уточнили в прес-службі прокуратури.

Інформацію про смерть громадянки учора внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження, яке перебуває на контролі прокуратури Чернігівської області.
 

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