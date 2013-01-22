У Києві від вибуху побутового газу постраждала одна людина

У Києві внаслідок вибуху побутового газу постраждала одна людина.

Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, оперативно-координаційний центр Держслужби у столиці отримав повідомлення про вибух о 14.18. У квартирі на 5-му поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку по вулиці Тичини, 5 стався вибух побутового газу без послідуючого горіння. На місці події рятувальники виявили потерпілого, якого було передано лікарям швидкої медичної допомоги.

На місці події працює оперативна група ГТУ МНС України у м. Києві.