У Києві від вибуху побутового газу постраждала одна людина
16:28, 22 січня 2013Новини регіонів
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Було передано лікарям швидкої
У Києві внаслідок вибуху побутового газу постраждала одна людина.
Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, оперативно-координаційний центр Держслужби у столиці отримав повідомлення про вибух о 14.18. У квартирі на 5-му поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку по вулиці Тичини, 5 стався вибух побутового газу без послідуючого горіння. На місці події рятувальники виявили потерпілого, якого було передано лікарям швидкої медичної допомоги.
На місці події працює оперативна група ГТУ МНС України у м. Києві.
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