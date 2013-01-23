Дніпропетровщина: через вибух артснаряда загинув 23-річний чоловік

На Дніпропетровщині через вибух артснаряда часів Другої світової війни загинув 23-річний чоловік.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, напередодні, 22 січня, о 19 год. у с. Дніпровокам’янка Верхньодніпровського району Дніпропетровської області на територій приватного домоволодіння, під час розбирання артилерійського снаряду часів Другої світової війни стався вибух.

Унаслідок вибуху загинула власник домоволодіння, 1990 року народження. Під час огляду місця події додатково було виявлено чотири артилерійські снаряди (калібру 76мм) та гранату Ф-1. За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.