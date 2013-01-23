У Полтавській області врятували двох рибалок

22 січня о 20:55 до оперативно-координаційного центру Територіального управління МНС України в Полтавській області надійшло повідомлення про те, що на Кременчуцькому водосховищі заблукали двоє полтавчан, які відправилися на рибалку ще 20 січня.

Про це УНІАН повідомили у Центрі пропаганди УМНС України в Полтавській області.

За їх даними, до МНС по допомогу звернулася дружина одного з рибалок. Вона розповіла, що її 41-річний чоловік і його 46-річний товариш понад дві доби перебувають на льоду поблизу села Пронозівка Глобинського району. Вранці 22 січня він зателефонував дружині і повідомив, про те, що через великий туман вони дезорієнтувалися. Спочатку рибалки намагалися самостійно знайти беріг, однак увечері зрозуміли, що самостійно знайти його не зможуть.

Для пошуку рибалок було направлено чергове відділення пожежно-рятувального посту №2 міста Глобине. Бійці МНС постійно підтримували зв`язок з чоловіками. Також у пошуках брали участь рятувальники з Кременчуцького району і місцеві жителі.

О 22:45 рибалок знайшли за кілька кілометрів від берега. Обидва чоловіки були вкрай виснажені. Рятувальники допомогли добратися їм до залишеного автомобіля, який стояв за чотири кілометра від місця, де вони вийшли на берег. Після огляду обидва чоловіки відмовилися від медичної допомоги і відправилися до Полтави.