У Києві чоловік задушив свою матір

У Києві затримано 26-річного чоловіка, який задушив свою матір, а потім прийшов до міліції із заявою про її зникнення.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у м. Києві, наприкінці минулого року до чергової частини Дарницького районного управління звернувся з заявою 26-річний чоловік, який був дуже засмучений тим, що не знав, де перебуває його матір. З його слів, матір рано в ранці вийшла з дому, та більше не повернулася.

Працівники карного розшуку розпочали оперативно-пошукові заходи, в результаті яких на березі Київського водосховища було знайдено тіло 52-річної зниклої жінки, яка була задушена. Згодом працівники карного розшуку знайшли й вбивцю цієї нещасної жінки. Це був її рідний син.

Як стало відомо, син прийшов в гості до матері. Під час розмови в них виникла сварка з приводу грошей. Син, який перебував у стані наркотичного сп’яніння, штовхнув матір на підлогу та задушив власними руками. Після чого на материній машині вивіз її тіло до Київського водосховища та викинув на березі. А наступного дня звернувся з заявою про зникнення матері до Дарницького районного управління.

Провина 26-річного киянина повністю підтверджується проведеними слідчими діями та вилученими речовими доказами. Слідчим відділом Дарницького районного управління міліції відомості про дане кримінальне правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 115 Кримінального Кодексу України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

За підозрою у вчиненні даного кримінального правопорушення громадянина затримано на підставі ст. 208 КПК України. Триває досудове розслідування.