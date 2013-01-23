У Житомирі згорів ресторан

Сьогодні, близько 6 години ранку, до оперативно-координаційного центру територіального управління МНС у Житомирській області надійшло повідомлення про пожежу в одному із розважально-оздоровчих комплексів Житомира.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, горіла дерев‘яна будівля ресторану та одноповерхова прибудова до нього. Для ліквідації пожежі за підвищеним номером виклику до місця події були направлені чергові підрозділи 5 пожежно-рятувальних частин міста.

Всього на місці події працювали 7 відділень рятувальників Житомирського гарнізону служби цивільного захисту.

О 07:39 пожежу локалізовано. Наразі триває робота щодо повної ліквідації загоряння.

Жертв та постраждалих немає.

Врятовано суміжні з рестораном будівлі розважально-оздоровчого комплексу. Вогнем знищено приміщення ресторану, пошкоджено покрівлі прибудованих святкових залів.

На місці події працюють оперативні групи ТУ МНС в області, управління Держтехногенбезпеки у Житомирській області та УМВС.