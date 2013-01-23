Рівненські рятувальники вивільнили із заметів 13 вантажівок

У Рівненській області рятувальники вивільнили із снігових заметів 13 вантажівок.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, через ускладнення погодних умов, що спричинило ожеледицю на дорогах, підрозділи Територіального управління МНС за добу 5 разів надавали допомогу водіям багатотоннажних автомобілів, які по слизькій дорозі не могли рухатися. Зокрема, в місті Рівне по провулку Робітничий рятувальники «Кразом» буксирували вантажний автомобіль «VOLVO». На вулицях Макарова та Млинівській бійцями Державної служби з надзвичайних ситуацій було витягнуто шість багатотоннажних вантажівок. На вулиці Соборній довелося буксирувати багатотонний бензовоз МАЗ, який внаслідок ожеледиці не міг піднятися угору.

Окрім того, вночі рятувальникам довелося буксирувати за допомогою потужної спецтехніки на автодорозі «Рівне-Луцьк» між селами Карпилівка та Бронники Рівненського району, чотири вантажних автомобілі. У місті Кузнецовськ, рятувальники буксирували вантажний автомобіль «MAN».

Відтак, рятувальники радять водіям транспортних засобів утримуватися від поїздок за умов ожеледиці.