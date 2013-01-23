У Херсоні стався витік сірчаної кислоти з цистерни

У Херсоні на залізничній станції стався витік сірчаної кислоти з цистерни.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в Управлінні з надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення Херсонської міськради сьогодні, 23 січня о 5.40 ранку під час огляду потягу № 3502, у районі залізничної станції Херсон було виявлено витік сірчаної кислоти нижче за верхній горизонтальний зварний шов залізничної цистерни об`ємом 60 тонн.

Кислота витікала з цистерни зі швидкістю до 100 крапель на хвилину.

Для безпеки транспортування цистерни з сірчаною кислотою, було сформовано потяг з 7 вагонів, який відправили на станцію Вадим Одеської залізниці, де планується перекачати кислоту в іншу цистерну. Місце розливу засипано піском. Загрози здоров`ю населення немає.

Для ліквідації наслідків витоку були задіяні всі місцеві відомства, які відповідають за розв’язання питань при надзвичайних ситуаціях, зокрема, 15 одиниць техніки, а також 35 осіб.