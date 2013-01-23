На Луганщині виявлено партію контрабандних сигарет

У Луганській області в приватному домогосподарстві співробітниками Луганської митниці і податкової міліції Державної податкової інспекції Ленінського району Луганська вчора, 22 січня, під час проведення спільної операції виявлено партію контрабандних сигарет на суму понад 400 тис. грн.

Як повідомив УНІАН прес-секретар Луганської митниці Артем Михайлов, після отримання оперативної інформації партію тютюнових виробів в асортименті 40 найменувань було виявлено на приватній території громадянина України в селищі Ювілейний міста Луганська.

Давати пояснення щодо походження тютюнових виробів і їх знаходження на митній території України громадянин відмовився.

За фактом виявлення тютюнових виробів було складено протокол про порушення митних правил за ознаками ст.484 Митного кодексу України.

Виявлені тютюнові вироби вилучено.