За добу в Києві від ожеледі постраждали 579 осіб

За минулу добу до лікарень і травмпунктів Києва звернулися 579 чоловік, які постраждали від ожеледиці.

Як повідомили «Коментарям» у Департаменті охорони здоров`я Київської міської адміністрації, в середньому за добу через падіння на вулицях до медиків звертається близько 120 чоловік, максимум – 150.

У відомстві уточнили, що серед 579 постраждалих - 544 дорослих і 35 дітей, госпіталізація знадобилася 57 дорослим і трьом дітям.

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