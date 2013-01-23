За добу в Києві від ожеледі постраждали 579 осіб
13:24, 23 січня 2013Новини регіонів
0
Звернулися до травмпунктів
За минулу добу до лікарень і травмпунктів Києва звернулися 579 чоловік, які постраждали від ожеледиці.
Як повідомили «Коментарям» у Департаменті охорони здоров`я Київської міської адміністрації, в середньому за добу через падіння на вулицях до медиків звертається близько 120 чоловік, максимум – 150.
У відомстві уточнили, що серед 579 постраждалих - 544 дорослих і 35 дітей, госпіталізація знадобилася 57 дорослим і трьом дітям.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter