У Полтаві через негоду скасовано всі міжміські рейси

У Полтаві через негоду скасовано всі міжміські автобусні рейси з Центрального автовокзалу.

Як повідомили УНІАН у довідковій Центрального автовокзалу Полтави, всі рейси скасовано через складні погодні умови - ожеледицю і крижаний дощ.

«ДАІ через погоду закрило автовокзал. Рейси скасовано. Автобуси, які проходять через нас, ми приймати будемо. Свої у рейс не пустимо», - сказали в довідковій.

У Кременчуці також повідомили, що через негоду скасували багато рейсів.

«Ми, в основному, не виїжджаємо. І до нас дуже багато рейсів сьогодні не приїхали. Це і з Лубен, і з Миргорода, і з Кобеляк», - сказали у довідковій.

У Кременчуці через обмерзання проводів зупинилася більшість тролейбусів.

Як передає кореспондент УНІАН, через крижаний дощ і обмерзання дороги в області вкрито ожеледдю. Працівники ДАІ звертаються до водіїв з проханням не виїжджати особистим автотранспортом без необхідності і бути дуже обережними.

Як повідомляв УНІАН, у Кременчуці сьогодні з 6-ї ранку через обмерзання проводів стоять тролейбуси. За даними міськвиконкому, 20 тролейбусів виїхали на лінії і зупинилися і не можуть перевезти пасажирів на Молодіжний (район промислового вузла, де розташовані «Укртатнафта», Кременчуцький завод техвуглецю та інші гіганти промисловості міста) і у зворотному напрямку. Ще 11 тролейбусів перевозять пасажирів у бік КрАЗу і Колісного заводу. У зв`язку з вимушеною зупинкою частини тролейбусів багато жителів міста не встигли вчасно потрапити на роботу.