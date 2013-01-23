У Львові відбудеться концерт незрячих виконавців

Сьогодні о 18.00 у Національному академічному українському драматичному театрі ім. М. Заньковецької відбудеться ювілейний концерт «Відчинилося життя», присвячений 5-річчю заснування однойменного творчого проекту.

У концерті візьмуть участь кращі незрячі виконавці з України і Польщі: Варшава (Анна Фадеревська), Сімферополь (Степан Гончаренко, Зєра Кіраджиєва), Мукачеве (Марія Швардак), Львів (Вікторія Дудік, Світлана Пашкіна), Тернопіль (Микола Пришнівський), Вінниця (Наталія Слюсарчук), Луцьк (Василь Сукач), Житомир (ансамбль «Гармонія»), а також й провідні українські артисти (Леся Горова, Кузьма Скрябін, Сашко Положинський, Віктор Бронюк, Сергій Фоменко, Павло Табаков, «Пікардійська терція»), оркестр Львівського національного академічного українського драматичного театру ім. Марії Заньковецької (диригент – з.а. Богдан Мочурад), артисти театру (з.а. Олександра Бонковська, з.а. Андрій Вакула).

У програмі концерту - українська і світова класика, твори сучасних композиторів, інструментальна музика, акапельні твори.

Особливістю концерту є живий звук, використання іноваційних оригінальних інструментів і механізмів, втілені організаторами проекту погляди на роль кожної особистості у сьогоденні.

Творчий проект «Відчинилося життя» задуманий і втілений Львівським обласним осередком всеукраїнської громадської організації «Українська спілка інвалідів – УСІ» (автор ідеї та організатор – Оксана Потимко) і оркестром Львівського національного академічного українського драматичного театру ім. М. Заньковецької - єдиним в Україні професійним творчим колективом, який співпрацює з незрячими виконавцями (диригент – з.а. України Богдан Мочурад), а також зірками опери та естради. Участь усіх виконавців є винятково благодійною, проект не має жодного комерційного забарвлення.

Мета проекту – впровадження у повсякденну практику нестереотипізованих підходів до вирішення соціальних проблем сучасності, пошук взаємокорисних площин для порозуміння між спільнотою здорових і людьми з особливими потребами, популяризація імен талановитих незрячих виконавців, аплікування європейських стандартів суспільства рівних можливостей, дебар’єризація суспільної свідомості у сприйнятті незрячого виконавця на професійній сцені.

Унікальність проекту зумовлена практичною складністю виконання творів незрячими солістами під супровід оркестру з огляду на їх неможливість бачити паличку диригента. Додатковим критерієм ускладненості проекту є відсутність у переважної більшості незрячих учасників спеціальної музичної освіти, а також налагодження гарнонійного виконання музичних творів у дуеті з професійними артистами.

Творчий проект «Відчинилося життя» став стартовим майданчиком для кількох незрячих виконавців: Зера Кіраджиєва («Народна зірка», ТРК Україна 2009 р.), Олена Ковтун («Україна має таланти», СТБ 2010 р.).

Спеціально для перегляду концерту приїздять глядачі з Донецька, Одеси, Рівного, Мукачева, Києва, Харкова, Луганська та багатьох інших міст України.

«Спільний проект ЛОО УСІ та Заньківчан, підтриманий провідними українськими артистами – це еталонний варіант вирішення багатьох проблем осіб з інвалідністю шляхом публічного привернення уваги суспільства до таланту незрячих людей і, водночас, до неспроможності ними повноцінно реалізувати в умовах нашої держави свій творчий потенціал через відсутність рівних з іншими громадянами можливостей. Проект є унікальним не лише для України, але й для багатьох країн Європи. Він вражає своєю емоційністю, щирістю, експресивністю», - повідомила автор ідеї та організатор проекту, громадський діяч Оксана Потимко.

«Незвичайний концерт, що вже має певні традиції, змусив оркестрантів та артистів замислитися над власним життям, його справжніми цінностями, збудити приспані нинішнім швидкоплинним життям почуття. Концерти з незрячими солістами – це робота над створенням позитивного іміджу нашої держави у цивілізованому світі. Проект також виокремив справжніх «зірок» з числа незрячих осіб, котрі мають шанс стати окрасою будь-якої професійної сцени не лише в Україні», - повідомивспіворганізатор проекту Богдан Мочурад.