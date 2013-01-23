Завдитсадка приховала, що 3-річна дитина зламала ключицу

У Полтавській області завідувачка дитсадочка намагалася приховати нещасний випадок із 3-річною дитиною, яка зламала ключицю, повідомили УНІАН у прес-службі обласної прокуратури.

За даними прокуратури, у дитячому садочку під час гри зіткнулися двоє діток, внаслідок чого був травмований 3-річний хлопчик – він одержав травму ключиці. На біль дитина не скаржилася, тому вихователька не вважала за необхідне показати його медикам. Про травму дитини з діагнозом перелом ключиці працівникам дитсаду наступного дня повідомила його мати. Однак і після цього завідувачка дошкільного закладу не сповістила про випадок, що стався з вихованцем, ані у відділ освіти, ані в правоохоронні органи.

Своїми діями завідувачка порушила вимоги Положення про порядок розслідування нещасних випадків, подіям під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, затверджене наказом МОНУ, й інші нормативні акти. Положенням передбачено, що про кожен нещасний випадок, який стався з вихованцем, постраждалий чи свідок нещасного випадку повинні негайно сповістити безпосереднього керівника навчального закладу, а той, у свою чергу, зобов`язаний негайно сповістити орган управління освіти.

За дорученням прокуратури Чутівського району вчора, 22 січня, за даним фактом співробітники Чутівського РВ УМВС України в Полтавській області відкрили кримінальне провадження. Досудове розслідування проводиться за ч.1 ст.137 (неналежне виконання службових обов`язків з охорони життя і здоров`я неповнолітніх, що завдало суттєвої шкоди здоров`ю постраждалого) КК України.