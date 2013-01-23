Чернігівщина: під час риболовлі загинув 77-річний чоловік
Рятувальники знайшли тіло
На Чернігівщині під час риболовлі загинув чоловік.
Як повідомила прес-служба Територіального управління МНС в області, трагедія сталася учора в Козелецькому районі.
77-річний мешканець с. Білики Козелецького району вранці пішов рибалити до місцевого озера Ївське та зник. Опівдні один із рибалок виявив на водоймі проламану кригу, а поруч лежали рибацький ящик та бур.
Чоловік зателефонував рятувальникам. До місця пригоди прибули співробітники районної Служби цивільного захисту, водолазно-рятувальної станції та міліції, які підняли на поверхню тіло загиблого. За фактом події проводиться розслідування.
За інформацією прес-служба Територіального управління МНС в області, загиблий чоловік став першою жертвою зимової риболовлі в області цього року.