Чернігівщина: під час риболовлі загинув 77-річний чоловік

На Чернігівщині під час риболовлі загинув чоловік.

Як повідомила прес-служба Територіального управління МНС в області, трагедія сталася учора в Козелецькому районі.

77-річний мешканець с. Білики Козелецького району вранці пішов рибалити до місцевого озера Ївське та зник. Опівдні один із рибалок виявив на водоймі проламану кригу, а поруч лежали рибацький ящик та бур.

Чоловік зателефонував рятувальникам. До місця пригоди прибули співробітники районної Служби цивільного захисту, водолазно-рятувальної станції та міліції, які підняли на поверхню тіло загиблого. За фактом події проводиться розслідування.

За інформацією прес-служба Територіального управління МНС в області, загиблий чоловік став першою жертвою зимової риболовлі в області цього року.