На Луганщині та Полтавщині обмежено рух на дорогах

Державтоінспекція у зв’язку з негодою тимчасово обмежила рух на автомобільних дорогах у двох областях України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, у Полтавській області з 14.00 23 січня до 9.00 24 січня обмежено рух для вантажного та пасажирського транспорту на територіальних автомобільних дорогах та автошляхах місцевого значення.

Відстій транспорту буде здійснюватись на спеціальних майданчиках та в районі розташування об’єктів дорожнього сервісу, поінформували в ДАІ.

У Луганській області обмежено рух місцями на автодорогах Сватівського, Троїцького, Кремінського, Старобільського, Марківського, Міловського та Біловодського районів для вантажного та пасажирського транспорту.