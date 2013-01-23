В Умані 10 тисяч квартир лишилися без опалення

В Черкаській області в місті Умань майже 10 тисяч квартир (близько 60% абонентів) вчора ввечері, 22 січня, залишалися без опалення.

Як повідомив кореспонденту УНІАН перший заступник міського голови Умані Володимир Віблий, причиною відключення від опалення стало пошкодження магістральної труби, діаметром 600 мм на вулиці Енергетичній біля центральної котельні. Зараз на місці аварії працюють працівники аварійної служби КП «Уманьтеплокомуненерго», які намагаються ліквідувати наслідки. Нині замінюється 5 метрів магістралі, фахівці перекрили обидва засуви – і на місто та з міста, аби не втратити воду. Такі дії мають суттєво скоротити час відновлення подачі тепла.

За словами першого заступника мера, тепло в оселі уманчан планують подати вже до вечора.

За словами директора КП „Уманьтеплокомуненерго” В’ячеслава Коваля, магістральна труба діаметром 600 міліметрів працює з 1982 року. Строк її експлуатації до 25 років, а їй вже 30. Через зношеність труб з початку опалювального сезону в Умані вже було 48 поривів.

Як повідомляв УНІАН, вдень 16 січня в Умані через гідроудар сталася аварія на цій же магістральній трубі теплопостачання діаметром 600 мм. Місто майже добу було без опалення.