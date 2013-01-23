У Донецькій області двоє школярів провалилися під лід

У м. Кіровське Донецької області два хлопчики - учні ЗШ № 3, катаючись на санчатах на місцевому ставку, провалилися під лід, один з них потонув.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Головного управління МНС України у Донецькій області, у понеділок увечері, 21 січня, в місті Кіровське мати 10-річного хлопчика повідомила, що її син з 9-річним товаришем каталися на санках на місцевому ставку, розташованому за межами міста, і провалилися під лід. Її сина врятувала людина, яка опинилася поряд.

На місце події прибули рятувальники разом з представниками міліції, які провели обстеження берегової лінії і прилеглої території, але результатів це не дало. Рятувальники встановили освітлювальне обладнання і за допомогою гумового човна і спецзасобу «кішка», перевірили дно ставу у можливому місці провалу (за 30 м від берега). У результаті пошуків були знайдені лише санчата. О 23.50 пошукові роботи були припинені.

Вранці 22 січня пошукові роботи були продовжені, і близько полудня водолази аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного територіального управління МНС знайшли і витягнули тіло загиблої дитини зі ставка.