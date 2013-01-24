Полтавщина: за добу із снігових заметів звільнили 34 авто
09:44, 24 січня 2013Новини регіонів
0
У них перебувало 95 осіб
У Полтавській області підрозділи Територіального управління МНС звільнили із снігових заметів 34 одиниці техніки, в якій перебувало 95 осіб.
Про це УНІАН повідомили в Центрі пропаганди МНС у Полтавській області.
Найбільше автомобілів було витягнуто із снігових заметів у Зіньківському, Лохвицькому, Лубенському, Глобинському і Диканьському районах.
У Полтавській області з 14.00 23 січня до 9.00 24 січня обмежено рух для вантажного і пасажирського транспорту на територіальних автомобільних дорогах і автодорогах місцевого значення.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter